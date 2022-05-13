Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Memur-Sen iş birliğinde, “Bağımlılık Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlenecek. Seminer, 16 – 17 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Kongre Merkezi Küçük Salonu’nda yapılacak.

Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da başlayacak seminerde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Dr. Zafer Bekiroğulları, Uzman Klinik Psikolog Şahin Karasalih ve İyileşme Danışmanı Tahir Casun konuşmacı olarak yer alacak.

Seminere katılan kamu çalışanı Memur-Sen üyelerine katılım belgesi verilecek.