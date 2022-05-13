“Bağımlılık Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlenecek

“Bağımlılık Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlenecek
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Memur-Sen iş birliğinde, “Bağımlılık Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlenecek. Seminer, 16 – 17 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Kongre Merkezi  Küçük  Salonu’nda yapılacak.
Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da başlayacak seminerde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel  Hatipoğlu, Dr. Zafer Bekiroğulları, Uzman Klinik Psikolog Şahin Karasalih ve İyileşme Danışmanı Tahir Casun konuşmacı olarak yer alacak.
Seminere katılan kamu çalışanı Memur-Sen üyelerine katılım belgesi verilecek.

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