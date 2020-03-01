Sağlık Bakanlığı yarın “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” düzenliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, sempozyum saat 09:30’da Girne Acapulco Hotel’de yer alacak.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve Başbakanlık Uyuşturucu Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda “Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri”, “Bağımlılıkla mücadelede yaklaşım”, “Bağımlılığın nörobiyolojik temelleri”, “Yasa dışı bağımlılık yapan maddelerin narkotik polisi açısından değerlendirilmesi”, “İnternet oyunu oynama bozukluğu”, “Yasal bağımlılık sigara”, “Uyuşturucu maddeler ve etkileri” konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.