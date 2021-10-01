“Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” hedefi ile eylem

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta adanın birleştirilmesi mücadelesi veren örgütlerin, 3 Ekim Pazar günü “Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” hedefi ile eylemler gerçekleştirecekleri bildirildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan Bu Memlekete Bizim Platformu adına Şener Elcil imzasıyla yapılan açıklamada, Bu Memleket Bizim Platformu’nun, 3 Ekim Pazar sabahı saat 09.30’da Maraş ve Derinya Barikatı’nın kuzeyinde basın açıklaması yaparak güney barikatında yapılacak mitinge katılacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta 3 Ekim Pazar sabahı 09.30’da Derinya’da toplanacak örgütlerin ise barış ve adanın birleştirilmesi hedefiyle barış yürüyüşü gerçekleştirerek, Derinya barikatı güneyindeki miting alanında barışseverleri buluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözülmemesi için bölücü önerilerle görüşme sürecini tıkamaya uğraşanlarla statükonun devamını isteyenlere inat, tüm barışseverleri 3 Ekim Pazar günü yapılacak barış yürüyüşü ve etkinliklere davet eder, kurtuluşun bağımsız birleşik federal Kıbrıs’ta olduğunu vurgularız.” görüşlerine de yer verildi.

Barış yürüyüşüne katılmak isteyen vatandaşlar için, Ledra Palace barikatı (güney) yanında saat 08.00’de ve Derinya barikatı (güney) yanında saat 09.30’da hareket edecek otobüsler bulunacak.