"Bağimsızlığımızın tanınmaması Barış ve İnsan haklari için tehdit unsurudur”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler’e (BM) KKTC’yi tanıma çağrısı yaparak, “Bağımsızlığımızın tanınmaması, barış ve insan hakları için tehdit unsurudur. Kıbrıs Türk halkı kaderleriyle baş başa ve insan haklarından yoksun yaşamak zorunda bırakılmamalı” dedi.

Kıbrıs konusundaki müzakerelerin sonuç vermeyeceğinin kesinleştiğini savunan, Kıbrıs Türk halkını görüşme süreci ve geleceği üzerindeki belirsizliğe karşı irade göstermeye çağıran Işık, “Bağımsızlık konusundaki kararlılık referandumla tescil ve teyit edilmeli” diye konuştu.

KKTC İnsan Hakları Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

“BM, KOSOVA’DAKİ TAVRINI KIBRIS’TA DA UYGULAMALI”

Basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değinen Dernek Başkanı Işık, BM’nin sadece bir yıl süren görüşme sürecinden sonra Kosova’nın bağımsızlığında karar kıldığını belirterek, “Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasında esas alınan Avrupa Birliği kriterleri KKTC’nin tanınması için fazlasıyla mevcuttur. BM, Kosova’nın bağımsızlığındaki tavrını Kıbrıs’ta da uygulamalı” dedi.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye devam ettiğini, bu gaspların insan haklarını ve barışı da tehdit ettiğini belirten Işık, “Rumlarla anlaşma olabileceğine ihtimal vermek saflıktan da öte gaflettir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında BM’yi de eleştiren Işık, BM’nin Rumların bu girişimlerine kayıtsız kaldığını söyledi, “BM bu tavrıyla herhangi bir anlaşma için güven veremez” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıs’ta çözüm ve barışın BM’nin de kabul ettiği siyasi eşitlik temelinde iki halkın iki devletin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan derneğimiz, BM’ye görevini yapması ve KKTC’yi tanınması için son kez çağrı yapar, AİHM’in bu konudaki gerçeği tescil ve teyit eden Dimopulos kararının KKTC’ye meşru ve hukuksal zemin kazandırmakta olduğunu anımsatır” dedi.