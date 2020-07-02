Bağımsızlık İttifakı, Anastasiadis ve Hristodulidis’in açıklamaları ile AB’nin tavrını protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Türk halkının ortak egemenlik hakkı bulunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti adına tahrik edici açıklamalarda bulunduğunu belirtip açıklamaları protesto ettiklerini kaydetti.

İttifak, Rumlara açıkça destek verdiği için AB’nin tavrını da şiddetle protesto ettiklerini ifade etti.

Bağımsızlık İttifakı, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuka ve antlaşmalara dayanan haklarını hukuk ihlali olarak gösterme ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarından vazgeçmeleri için izlenen politikaları da eleştirdi.

İttifak, Kıbrıslı Rumlara barışı tercih etmeleri için çağrı da yaptı.