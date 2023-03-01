Bağımsızlık İttifakı’ndan CTP’li vekillere kınama

Bağımsızlık İttifakı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sergilediği tavrı kınadığını bildirdi.

Bağımsızlık İttifakı adına açıklama yapan Hasan Yılmaz Işık, Meclis’teki gerginliğin müsebbibinin CTP’li vekiller olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na yönelik sözleri “nezakete aykırı” diye niteledi.

Işık, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve yaptırımları görmezden gelen CTP’li vekillerin Rum Yönetimini yardım için insancıl girişim yapıyor gibi göstermeye çalıştığını, bunun da softa şaşırtması olduğunu söyledi.

CTP’li vekilleri federasyon görüşmeleri ile Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ve devlet hakkının çalınmasına çanak tutmakla suçlayan Işık, “Hayali barış havariliğinin ne kadar sahte olduğunu Meclis’te yarattıkları anarşiyle bir kez daha sergilediler…” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 18:05