Bağımsızlık Yolu, 8 Mart'ta sokaklarda olacak

Bağımsızlık Yolu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt’taki sokak eylemlerine katılacağını duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, örgütün, Gazimağusa’da MAKAMER’in çağrısıyla DAÜ çemberinde saat 17.00’de, Güzelyurt’ta kendi çağrısına yanıt veren birçok örgütle Güzelyurt Terminali’nde 18.00’de, Lefkoşa’da ise Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla Dereboyu Citroen ışıkları olarak bilinen noktadan 17.30’da başlayacak yürüyüşlerde yer alacağı ifade edildi.