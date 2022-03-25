Bağımsızlık Yolu akaryakıt zammıyla değerlendirmelerde bulundu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, akaryakıt ithalatının özel sektöre bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu katıldığı bir programda, akaryakıt sıkıntısında işin aslının büyük benzin ithalatçılarının ellerindeki gücü kullanarak, kar marjlarını korumak ve arttırmak olduğunu iddia etti. Rahvancıoğlu, hükümetin akaryakıt ithalini özel sermayenin keyfine, insafına ve kar arzusuna bırakmaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu akaryakıt ithalatının da diğer elzem işler gibi kamu tarafından, kamu eliyle, kamu çıkarı gözeterek yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.