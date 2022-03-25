Bağımsızlık Yolu akaryakıt zammıyla değerlendirmelerde bulundu

Bağımsızlık Yolu akaryakıt zammıyla değerlendirmelerde bulundu
banner83
banner80

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, akaryakıt ithalatının özel sektöre bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

banner69
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu katıldığı bir programda, akaryakıt sıkıntısında işin aslının büyük benzin ithalatçılarının ellerindeki gücü kullanarak, kar marjlarını korumak ve arttırmak olduğunu iddia etti. Rahvancıoğlu, hükümetin akaryakıt ithalini özel sermayenin keyfine, insafına ve kar arzusuna bırakmaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu akaryakıt ithalatının da diğer elzem işler gibi kamu tarafından, kamu eliyle, kamu çıkarı gözeterek yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Oğuz, Zeytin Üreticileriyle görüştü
Bakan Oğuz, Zeytin Üreticileriyle görüştü
  1. Kıbrıs
﻿