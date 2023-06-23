Bağımsızlık Yolu AKSA Enerjinin kamulaştırılması için eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu, AKSA Enerji Santralinin kamulaştırılması için eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Parti Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu Kalecik’te AKSA Enerji Santrali önündeki eylemde yaptığı konuşmada, AKSA’nın kamusal enerji ihtiyacı üzerinden kar eden bir şirket olduğunu, hükümetlerin AKSA’ya avantaj sağlayan sözleşmeler yaptığını, sözleşme koşullarına uymayan uygulamalara göz yumulduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu’nun AKSA Kalecik Enerji Santrali’nin kamulaştırılması için gerekli yasa tasarısını hazırladığına dikkat çeken Rahvancıoğlu, yasanın partilerin de kullanabileceği şekilde web sayfasında yayınlandığını ve kamuoyunun bilgisine getirdiğini hatırlattı.

AKSA’nın kamulaştırılması ile birlikte sadece kira bedeli olarak yılda 30 milyon dolar tasarruf edileceği öngörüsünde bulunan Rahvancıoğlu, bu kaynakla enerjiye, hastaneye, okula, yola, toplu konuta yatırım yapılabileceğini ve bir çok ihtiyacın karşılanabileceğini söyledi.

AKSA’nın sözleşme koşullarını da yerine getirmediğini öne süren Rahvancıoğlu, “AKSA’nın filtre takması gerekiyor takmıyor, yatırım yapması gerekiyor yapmıyor, bakım yapması gerekiyor yapmıyor. Sözleşmeden doğan hiçbir koşulu ve yükümlülüğü yerine getirmeyen AKSA’ya her yıl alım garantili sözleşmelerle, kullanmadığımız elektriğin parası ödeniyor, yakıt parası ödeniyor ve her türlü kaynak AKSA’nın hizmetine sunuluyor. Ama eğer elektrik haksa, AKSA’nın kamulaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.