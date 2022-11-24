Bağımsızlık Yolu Ankara’da itiraz dosyaladı

Bağımsızlık Yolu, genel sekreter yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun “N82” koduyla, Türkiye’ye alınmaması kararına karşı Ankara’da itiraz dosyaladı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş engeliyle ilgili Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran’ı hukuk mücadelesini adına yürütmek üzere yetkilendirdi.

Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran ve Halkevleri MYK Üyesi Mustafa Eberliköse, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na giderek, Rahvancıoğlu adına itiraz etti.

Yapılan itirazda; “Rahvancıoğlu’nun, Türkiye’de açılmış herhangi bir soruşturma, dava, tutuklama emri veya mahkumiyet kararı olmamasına rağmen seyahat etme özgürlüğünün hukuka aykırı biçimde idari uygulamayla engellendiği” ve idarenin bu kararının, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu, ayrıca Serbest Dolaşım Özgürlüğünü ihlal ettiği” aktarıldı, izahat istendi. Ayrıca bu kararın iptal edilmesi ya da kaldırılması talep edildi, bir ay içerisinde yazılı cevap verilmemesi durumunda yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.