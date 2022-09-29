Bağımsızlık Yolu Ankara’da TKP ve Sol Parti ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu, Ankara'da gerçekleştirilen ziyaretlerinin ikinci gününde Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Sol Parti'ye yapılan ziyarette Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, MYK Üyesi Mehmet Soğancı, MYK Üyesi Göksu Cengiz, Parti Meclisi Üyesi Sercan Dede ve Parti Meclisi Üyesi Dilara Kurtuluş eşlik etti.

Açıklamada, ziyarette inşaatına başlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin hem Türkiye halkının cebinden karşılanmasına hem de Kıbrıslı Türk halkının iradesine müdahale olduğunun belirtildiği savunuldu.

TKP'ye yapılan ziyarette ise, Parti Meclisi Üyesi Burçak Özoğlu, Parti Meclisi Üyesi Gözde Kök Merkez Komite Üyesi ve Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arıkan yer aldı.

Ziyarette, "kimlik değil sınıf mücadelesi, postmodern düşüncenin solda yarattığı tahribat ve sol ilişkilerin yarattığı kısır döngülerin" ele alındığı belirtildi.

Ziyarette "AB fonculuğu ve projeciliğine" karşı Bağımsızlık Yolu'nun tutumu ve yaklaşımının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, halkın kendi öz gücüne dayanan mücadele yöntemlerinin kabul edildiği kaydedildi.