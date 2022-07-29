Bağımsızlık Yolu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun lağvedilmesini istedi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun lağvedilmesi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerektiğini kaydetti.

Özkızan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda özel sektör patronlarını temsilen bulunan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un, asgari ücretin az olmasına dönük tepkilere cevaben "Vasıfsız bir işçinin alacağı ücreti belirliyoruz. Ücretinden memnun olmayan çalışanlar, bakıp daha iyi iş bulacak" sözlerine cevaben Özkızan, “Özel sektör çalışanlarının yarısından çoğunun asgari ücret aldığı veya maaşının asgari ücret üzerinden gösterildiği, geri kalan özel sektör çalışanlarının çoğunun dahi asgari ücretin en fazla 2-3 bin lira üstünde maaş aldığı bir ülkede yaşamaktayız” dedi.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, özel sektör çalışanlarının düşük maaşa ve güvencesiz bir biçimde çalıştırıldığı yetmiyormuş gibi, artık açıktan hakarete ve alaya da maruz kaldıklarını savundu.

Özkızan, Özelde Sendikalaşma Yasasını, servet vergisi önerisini Meclise sunmadığı, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi için mücadele vermediği gerekçesiyle CTP'yi eleştirdi.

Özkızan, “Bağımsızlık Yolu olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun lağvedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini, bugüne kadar hiç bedel ödememiş ultra zenginlere servet vergisi uygulanmasını, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yas0aklanmasını yıllardır söylüyoruz yine tekrarlamanın vaktidir” dedi.