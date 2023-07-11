Bağımsızlık Yolu: “Basın özgürlüğünü Kısıtlayan yasalar derhal değiştirilmelidir”

Bağımsızlık Yolu, Basın Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın emekçilerinin sendikal güvenceye kavuşmasını ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yasaların değiştirilmesini istedi.
Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamada, ülkede basın özgürlüğünün sermaye ve devlet eliyle geriletildiği savunuldu.
Açıklamada, basın emekçilerinin sendikasız, güvencesiz, kimi zaman asgari ücretin altında maaş alarak, izin kullanmadan çalıştırıldığı ve özgürce haber üretemediği kaydedildi.
Ülkede özel hayatın gizliliğini ihlalden yargılanıp davası devam eden gazeteciler olduğunun kaydedildiği açıklamada, bu gazetecilerin davalarının Ağır Cezaya havale olduğu zaman tutuklu yargılanmalarının söz konusu olacağı belirtilerek, bahsi geçen yasaları geçirenlerin ve düzeltilmesi için önerge hazırlamayanların basın özgürlüğünden bahsedemeyeceği belirtildi.
"Müfsit Niyetli Yayınlar”ın düzenlendiği Ceza Yasası’nın da en az iki kere kapsamlı olarak elden geçirildiğini ancak bu maddeye dokunulmadığı ifade edilen açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun ilgili yasalara karşı mücadelesinin süreceği vurgulandı.
Açıklamada, “Basın özgürlüğünü güvence altına almanın temel yolunun basın emekçilerinin sendikal güvenceye kavuşması olduğunu hatırlatır. Tüm zorluklara karşı mesleğini hakkıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının ve basın kuruluşlarının Basın Günü’nü selamlarız” denildi.