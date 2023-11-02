Bağımsızlık Yolu, elektrik zammını eleştirdi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle beraber elektrikte zamların birkaç aylık aralıklarla tekrarlanmasının kaçınılmaz bir hale geldiğini belirtti.
Ersoy, bugünkü tablonun, 20 yıldır “kamu-özel ortaklığı” altında uygulanan ve hükümetten hükümete değişiklik göstermeden istikrarlı bir şekilde yürütülen enerji politikalarının sonucu olduğunu söyledi.
“Enerji arz güvenliğini sağlayacağız” iddiasıyla başlatılan 20 yıllık sürece dikkat çeken Ersoy, bu durumun elektrik kesintilerinin ve zamların sürekliliğini sağladığını ifade etti.