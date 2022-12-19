Bağımsızlık Yolu, Girne Parti Lokali’ne asılan seçim afişlerinin zarara uğratıldığını açıkladı

Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, emek eksenli siyasi bir hat kurarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emek siyaseti boşluğunu örgütlenebildiği oranda doldurmaya çalışan Bağımsızlık Yolu afişlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yırtıldığını açıkladı.

Bölge Örgütü, milliyetçi veya liberal rejim partilerinin emekçilerin değil, egemenlerin ve zenginlerin çıkarı için politika yaptığını, Bağımsızlık Yolu'nun ise emekçilerin, küçük/orta ölçekli esnafın/üreticinin çıkarlarını korumak adına siyaset yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Örgüt, mücadelelerini bu ve buna benzer saldırılara rağmen, korkmadan ve yılmadan devam ettireceklerini vurguladı.

Rejimden beslenen odaklara seslenen Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, “Onlar vuracaklar, saldıracaklar veya 2022 Milletvekilleri seçimlerinde olduğu gibi emekçinin partisini görmezden gelmeye, karartmaya çalışacaklar ama biz tüm bunlara rağmen sırtımızı halkımıza dayayarak daha da büyüyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Emekten, doğadan, kadından yana bir siyaset güden Bağımsızlık Yolu'nun seçimlerde yer almasının rejim partilerini rahatsız ettiğini ifade eden Bölge Örgütü, sokakta, mahkeme salonlarında olduğu gibi, bir mücadele alanı olarak gördükleri genel ve yerel parlamento seçimlerinde de var olmayı sürdüreceklerini belirtti.