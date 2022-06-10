Bağımsızlık Yolu Güneşköy’ü ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Güneşköy’ü ziyaret etti.

Partiden verilen bilgiye göre, bölge sakinleri ile yapılan görüşmede, kamusal toplu taşıma, nüfus politikaları, çağdaş vatandaşlık yasası, mevcut çalışma izinleri dışında yeni çalışma izni verilmemesi, üretime dayalı olmayan sermaye teşviklerinin kaldırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Parti yetkilileri, ultra zenginlere servet vergisi getirilmesi, verimli toprak ve su kaynaklarının korunması gerekliliği üzerinde duruldu.