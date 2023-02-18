Bağımsızlık Yolu: “Hükümet deprem felaketinden ders çıkarmadı”

Bağımsızlık Yolu, hükümetin, “İmar ve KTMMOB Vize İşlemleri” konusunu gündemine aldığını belirterek, deprem felaketi üzerine Meclis’e taşınan önerilere bakıldığında, “hükümetin deprem felaketinden ders çıkarmadığının görüldüğünü” savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “kentlerin fiziki planına göre yeni yapılanmalar, deprem yönetmeliğine uygun adımlar, analiz ve yapılara yönelik teknik ayrıntılara yoğunlaşılması beklenirken, önce “Devlete ait projeler ile Uluslararası Antlaşma ve Protokollere dayanan projelerin” KTMMOB’den vize koşulu aranmaması, daha sonra ise, güncelliğini yitiren imar yasasının Şehir Planlama uzmanlarının gözetiminden uzak biçimde güncellenmesi” önerisinin geldiğini kaydetti.

İki önerinin de herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığını savunan Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Mimar Mustafa Batak, önerilen hali "çağ dışı ve günümüz teknik imkanlarını reddeder durumda” olduğunu öne sürdü, eleştirilerde bulundu.

Batak, “İmar Yasası yenilenmesi ihtiyaçtır, ancak bu ihtiyacın karşılanması için şehir plancılığı bilimini yok saymak yerine ondan faydalanmak, orada oluşan teknik bilgiyi kullanmak, yeterli personel yoksa istihdam etmek gerekmektedir” dedi.

Batak, hükümete artık “dur” demeleri gerektiğini de ifade ederek, “Bilimsel verilere yaslanıp, başta meslek örgütleri olmak üzere çevreye, kentlere, yol ve sokaklara sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.