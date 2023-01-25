Bağımsızlık Yolu hükümeti eleştirdi

Bağımsızlık Yolu, hükümeti eleştirerek, her şeye rağmen ülkede her meslek dalına sahip çıkılacağını kaydetti.

Bağımsızlık Yolu adına açıklama yapan parti meclis üyesi Mustafa Batak, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasa (Değişiklik) Önerisi hakkında açıklamada bulundu.

“Ülkenin mimarları, mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, çiftçileri, işçileri, köylüleri, memurları vardır” diyen Batak, toplumun hem emek gücünü, hem yapısını, hem kültürünü, hem de ekonomisini oluşturan tüm bu kesimlerin aydınlık bir halk olduğunu vurguladı.

Batak, “ülke insanının pek çok şeyde olduğu gibi kendi kamu kurum ve kuruluşlarını yapacak zeka donanım ve potansiyelde” olduğunu kaydetti.