Bağımsızlık Yolu ile BKM emek ve LGBT+ mücadelesinin birlikte verilmesi gerektiğini savundu

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi LGBT+ hakları ile emek mücadelesinin birlikte verilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu Nazlı ve Baraka Kültür Merkezi Aktivisti Nazen Şansal, “LGBTI+ Özgürleşmesi ve Emek Mücadelesi” konulu programa katıldı.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, Özkızan programdaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği ile var olmak için yıllardır çok mücadeleler verdiğini, bu nedenle LGBTI+ özgürleşme mücadelesini bu toplumun çok iyi anlayabileceğini ifade etti. Özkızan, emek mücadelesi ile kimlik mücadelelerinin kişinin kendini özgürleştirme mücadelesi olduğunu belirtti.

-Cansu

Cansu Nazlı, LGBTI+ bireylerin özgürleşmesi alanında 9 yıl önceye göre hatırı sayılır anlamda bir farkındalığın oluştuğunu belirtti. Nazlı, LGBTI+’ların emekçilerin maruz kaldığı tüm sıkıntılar dışında, ekstradan birey olmanın getirdiği ayrımcılığa da maruz kaldıklarını anlattı.

Nazlı, kapitalist sistemin, varlığına ve devamlılığına tehdit olarak gördüğü her şeye baskı uygulayabildiğini, bundan dolayı da sosyalizm mücadelesi ile LGBTI+ bireylerinin özgürleşme mücadelesinin birlikte verilmesi gerektiğini kaydetti.

-Şansal

Nazen Şansal ise Şansal, 17 Mayıs Organizasyon Komitesi'nde siyasi parti, dernek ve örgütlerin yer aldığını ancak sendikaların yer almamasının bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Eşcinsel evliliğin yasal olarak tanınması gerektiğini savunan Şansal, medeni haklar anlamında bir kadınla erkeğin evlenebildiği gibi birbirine aşık olan herhangi bir cinsel yönelim veya kimlikteki kişilerin evlenmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.