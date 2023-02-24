Bağımsızlık Yolu KTMMOB ve Şehir Plancılar Odası’nın devre dışı bırakılmak istenmesini eleştirdi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Şehir Plancıları Odası’nın devre dışı bırakılmak istendiğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Rahvancıoğlu, çözümün kurumları devre dışı bırakmak değil, personel istihdam edilmesi olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Ada TV’de "Günaydın Ada" programına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rahvancıoğlu, İsias Hotel’de hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

“İnşaat ve denetim süreci bilim çerçevesinde yapılsaydı bu kadar büyük bir travmayla yüz yüze gelmezdik” diyen Rahvancıoğlu, en azından bundan sonra hukuk ve adalet çerçevesinde hareket edilmesini, suçluların cezalandırılmasını diledi.

Rahvancıoğlu, Türkiye’de depremden sonra halka yardım götürecek, müdahale edecek veya koordinasyonu sağlayacak kamu binalarının bile yerle bir olduğuna işaret ederek kamu binalarının kritik önemde yapılar olduğunu belirtti.

“KTMMOB’nin devreden çıkarılması ile ilgili süreç tam da bununla ilgilidir” diyen Rahvancıoğlu, kamu binalarının vize denetimine tabi olma sürecinin ortadan kaldırılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Rahvancıoğlu, gündemde bir de İmar Yasası’nın olduğunu, bu tasarıyla şehir plancılarının devre dışı bırakılmak istendiğini belirtti.

Ülkede bina, apartman değil kamusal alan, bisiklet yolu, kaldırım ve park sorunu olduğuna vurgu yapan Rahvancıoğlu, Kıbrıs’ta olası depremde toplanılacak alan olarak, park değil okul isimlerinin verildiğini söyledi. Ülkede yaşam alanının olmadığını belirten Rahvancıoğlu, depremde toplanma noktalarının hayati önemde olduğunu, şehir plancılığının da bu noktada kritik önem taşıdığını anlattı.

“KTMMO ve Şehir Plancılar Odası’nı devre dışı bırakarak, depreme hazırlığı yaptım derseniz buna kimsenin inanmaz” diyen Rahvancıoğlu, devre dışı bırakma sebebi olarak yeterince personel olmadığından hızlı işlem yapılamamasının gösterildiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, çözümün kurumları devre dışı bırakmak değil, personel istihdam edilmesi olduğunu vurguladı.

KTMMOB Yasasının Meclis’te bekleyen yasalar listesinde olduğunu, geri çekilmediğini hatırlatan Rahvancıoğlu, emekçilerin kendi çıkarlarını ortaya koyan siyasi pozisyonlarını geliştirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Ülkeye yapılan deprem göçü ile ilgili de açıklamada bulunan Rahvancıoğlu, Türkiye’de depremzedeler için belirli yerler belirlendiğini, gitmeleri durumunda belli yardımların ve kolaylıkların sağlanacağının söylendiğini anlattı.

Rahvancıoğlu, “Buna rağmen depremzedeler ülkemize gelmeye devam ediyor, bu da Türkiye devletine olan güvenin ne durumda olduğunu gösteriyor. Kurumsal yapının imkanlarının daha fazla olmasına rağmen güven duydukları, kısıtlı imkanlara sahip yakınlarının yanına geliyorlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını eleştiren Rahvancıoğlu, “Tahsin Ertuğruloğlu Bakanlar Kurulu içerisinde yalnızdır, kendisinin reddettiği yardım Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edildi. Bu tarz hamasi, anlamsız nutukların, özellikle halkların kenetlendiği bu dönemlerde daha görünür oluyor” ifadelerini kullandı.