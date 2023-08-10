Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu gerçekleştirildi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü 3. Olağan Bölge Kurulu, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge lokalinde gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, demokrasi ve devrim şehitlerinin, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçiler ile depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan kurul, divanın oluşumuyla devam etti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bölge kurulunda, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı’nın konuşma yaptı.

2. dönem faaliyet raporu üyelerle paylaşılırken, 2. dönem Lefkoşa Bölge Kurulu’nun mali raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Lefkoşa Bölge Kurulu’nda, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu olarak Hüseyin Akçengel seçildi.