Bağımsızlık Yolu Lefkoşa'da "Sosyalist Feminizm" konusu tartışıldı

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, Lefkoşa'da "Sosyalist Feminizm" konusunu irdeledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı tarafından iki bölüm halinde verilen eğitim, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde yer aldı.

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu programındaki “Sosyalist Feminizm” dersinde, feminizm, ev içi emek, emeğin yeniden üretimi, nesilsel yenilenme ve üreme hakları, kadına yönelik şiddet, gece kulüpleri sorunu ve kadın beyanı konuları ele alındı.

Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ders, yaklaşık iki saat sürdü. Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu'nun, 10 derslik bir programla parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedeflediği belirtildi.