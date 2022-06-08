Bağımsızlık Yolu Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının geleceğinin belirsiz olduğunu savundu

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, tasfiye edilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının geleceğinin belirsiz olduğunu ileri sürdü.

Bölge Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan yaptığı yazılı açıklamada, İş Yasasında "iş yerinin devir suretiyle el değiştirmesi ile intikali veya nakli durumlarında işçinin hizmet akdi veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen istihdam koşulları devam eder" denildiğini ancak, işçilerin geleceği ile ilgili belirsizliğin söz konusu olduğunu ifade etti.

Uzkan, Bağımsızlık Yolu'nun, tasfiye sonrası sürecin takipçisi olacağını söyledi.