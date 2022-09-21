Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü: “İnsan sağlığına ve doğaya verilecek her türlü zarara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz”

Bağımsızlık Yolu (BY), “çarpık kentleşme, peşkeş ve talan” nedeniyle insan sağlığına ve doğaya verilecek her türlü zarara karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

BY Mağusa Bölge Örgütü, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, emirnamenin yürürlükten kaldırıldığı daha sonra ise Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davanın sonuçlanarak, emirnamenin kaldırılması yönünde alınan kararın geçersiz kılındığı hatırlatıldı.

Halen yürürlükte olan ve vatandaşların uyması gereken mevzuatın “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” olduğunun açıklandığı ifade edilen açıklamada, “Yargının bağımsız olmadığını söyleyenler yine yanıldı” denildi.

İskele bölgesinde binlerce işçinin çalıştığı yüzlerce inşaat şirketi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ancak bölgede Çalışma Dairesi’nin sadece bir müfettişi olduğu belirtildi.

Büyük inşaat şirketlerinin, “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”ne karşı davalar açtığı ifade edilen açıklamada, “hükümetin, inşaat sermayesinin baskısı ile bu kararı aldığı” iddia edildi.

Açıklamada, bununla mücadele etmek için yabancılara ev alma hakkının tekrardan 1'e düşürülmesi, İskele bölgesinde vergi, iş sağlığı ve güvenliği, maaş ve kayıt dışı denetimlerin sıkılaştırılması, bölgeye her alandan müfettiş istihdam edilmesi, işsizlik sıfırlanana kadar yeni çalışma izni verilmemesi, sendikasız çalışmanın yasaklanması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca Anayasa’nın denizlere erişim ile ilgili maddesi ve yürürlükte olan yasa ve tüzüklerin doğru uygulanması, mimar, mühendis, şehir plancıları odaları, demokratik kitle örgütleri, akademisyenler ve çevre örgütlerinin sürece emek koyması ve emirname hazırlanırken, halkın sağlığını, kültürel ve ekonomik kent altyapılarının sağlanmasını, ekolojik yapının gözetilmesini ve tarihi kültürel yapıların korunmasını savunan temsilcilere danışılması istendi.