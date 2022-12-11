Bağımsızlık Yolu “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü"nü imzaladı

Bağımsızlık Yolu “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü"nü imzaladı
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Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi Adayları ile Mülteci Hakları Derneği arasında “Mülteci ve Sığınmacı Dostu Belediyecilik Protokolü" imzalandı.

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa, Girne ve Omorfo'daki tüm meclis üyesi adayları adına imzalanan protokol gereğince, mülteciler ve sığınmacılar konusunda yerel yönetimlere düşen sorumlulukları yinelemek ve savunmak konularına dayanışma kararı alındı.

Protokol ile ülkemizde var olan mülteciler ve sığınma talebinde bulunan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atılması, yerelde ise kamu hizmetlerine erişebilmeleri, eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

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