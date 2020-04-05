Bağımsızlık Yolu'ndan çağrı

Bağımsızlık Yolu, ilköğretim, ortaöğretim ve meslek lisesi öğrencileri için verilen ve belirli dersleri kapsayan çevrimiçi eğitimin tüm dersleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Hasan Çağın Tezbaşar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kaç öğrencinin uzaktan eğitime tam olarak erişebildiğinin, kaç öğrencinin uzaktan eğitimden yararlanamadığının çalışmasını ivedilikle yapması gerektiğini kaydetti.

Tezbaşar yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Korona virüs salgını karşısında aldığı kararın öğrencilerin sağlığı açısından atılmış önemli bir adım olmasına rağmen salgın tehlikesi nedeniyle aksayan eğitime “uzaktan eğitim” ile devam edilecek olmasının, ülkedeki pek çok öğrencinin uzaktan eğitime erişim olanağının ve dolayısıyla da eğitim alma imkanının ne olduğu sorusunu akıllara getirdiğini belirtti.

Özel okulların uzaktan eğitim yayınlarını tüm öğrencilere açmasının devletin kamu okullarındaki öğrencilere uzaktan eğitimin erişimini sağlamakla sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmediğine işaret eden Tezbaşar, “Bakanlığın öğrencilerin yaşadığı ders kayıplarının giderilmesi için yaptığı çalışmalardan biri olan uzaktan eğitim ile sadece belirli derslerin çevrimiçi sistem üzerinden devam edecek olması eğitimin zaten aksayacağının bir göstergesidir” dedi.

Aksayacak eğitimin daha da fazla aksamaması için bakanlığın tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu göstermesi gerektiğini vurgulayan Tezbaşar, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimden tam olarak yararlanabileceği teknolojik olanaklara sahip olduğu varsayımından uzaklaşılarak, başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere tüm öğrenciler için çevrimiçi dersleri takip edebileceği cihazlar ve internet erişimi temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tezbaşar, ülkedeki tüm öğrenciler uzaktan eğitime erişiminin sağlanması gerektiğini söyleyerek, “kamusal eğitim haktır şiarımızla hükümeti uzaktan eğitim şeklinde devam edecek olan eğitimin devlet eliyle tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirmeye davet ediyoruz. Kamusal uzaktan eğitim haktır” dedi.