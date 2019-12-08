Bağımsızlık Yolu'ndan dayanışma yemeği

Bağımsızlık Yolu, kuruluşunun 5. yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Sol Anahtarı müzik grubunun şarkıları eşliğinde başlayan yemekte açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu “gerek emek ve kadın özgürleşmesinin, gerekse ekolojik kurtuluşun Kıbrıs’ta barıştan, birleşmeden ve halklarının kardeşliğinden geçtiğine inandıklarını” belirtti.

Dayanışma yemeğine, GÜÇ-SEN, EL-SEN, BASIN-SEN, KTÖS, DAÜ BİR-SEN, TEL-SEN, PETROL-İŞ örgütleri de destek verdi.

Yemekte Khora Yayınları’nca basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının da hediye edildiği çekiliş yapıldı.