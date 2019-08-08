Bağımsızlık Yolu'ndan 'ücretsiz sağlık' hakkında bildiri

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü bu sabah ücretsiz sağlık ile ilgili anayasal hakkı savunmak için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bildiri dağıtımı ve basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasal hak olan sağlık hizmetlerinin bağış, katkı, fon, adı altında hiçbir şekilde ücretlendirilemeyeceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin büyük bir çoğunluğunu özele sevk uygulamaları kapsamında özel hastanelere akıtıldığını ileri süren açıklamada, çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak maksadıyla kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bütçesinin de sermaye sahiplerinin cebine indirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü, bugün broşür dağıtımı gerçekleştirerek, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere, Lefkoşa’daki devlete bağlı tüm sağlık merkezlerinden, “halk hiçbir para ödemeden anayasal hakkı olan ücretsiz, kamusal sağlık hizmetinden faydalanıncaya kadar” mücadele edeceğini açıkladı.