Bağımsızlık Yolu'ndan yanan orman arazilerinin imara açılmasının önlenmesine yönelik yasa önerisi

Bağımsızlık Yolu, Meclis Başkanlık Divanı’na yanan ormanların imara açılmasının önlenmesine dair yasa önerisi sundu.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı ve Parti Meclisi üyesi Umut Ersoy'dan oluşan heyet bugün Meclis’e ziyarette bulunarak, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştü.

Heyet, Bağımsızlık Yolu hukukçuları tarafından hazırlanan Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) yasa önerisini de Meclis Başkanlık Divanı'na iletilmek ve milletvekillerinin bilgisine getirmek üzere Özdenefe’ye takdim etti.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri hazırlanan yasa önerisinin doğaya ve ekosisteme duyarlı tüm milletvekillerinin kullanımına açık olduğunu yanan alanların rehabilitasyonuna fırsat vermek için bu yasanın Meclis’ten geçirilmesinin önemini vurguladı.