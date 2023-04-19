Bağımsızlık Yolu okul binalarıyla ilgili çalışmanın ileri götürülmediği gerekçesiyle eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu, deprem dayanıklılığıyla ilgili okul binalarında adım atılmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Partisinden eylemle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, okul ve kamu binalarıyla ilgili deprem tedbirlerinin ne durumda olduğuna dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Okullar dışında, kamu binaları, hastaneler, toplu yaşam alanları ile ilgili de ciddi sorunların olduğunu aktaran Rahvancıoğlu, gönüllü uzmanların çabalarına rağmen herhangi bir ilerleme görülmediğini söyledi.

Rahvancıoğlu, okul binalarıyla ilgili yapılan tespitlerin yeterli olmadığını, performans analizlerinin, güçlendirme çalışmalarının, eğer gerekiyorsa da yeni binaların bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, ülkede inşaatlarda kullanılan demirlerin denetiminin, adaya girerken, Mağusa Limanı’nda İnşaat Mühendisleri Odası’na verilecek olan bir yerde yapılmasının elzem olduğunu da kaydetti.

Parti Meclisi Üyesi Mustafa Batak tarafından okunan açıklamada da, mevcut durumun değiştirilmesi için hükümet edenler tarafından hiçbir somut adım atılmadığı savunuldu.

İMO tarafından yapılan çalışmaya işaret edilen açıklamada, “Bu raporun akıbeti ne olacak? Sürecin ilerleyebilmesi, bugüne kadar uygulanmayan bilimsel yapı teknik araçlarının söz konusu rapor ışığında uygulanması için hala ne bekleniyor” denildi.