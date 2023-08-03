Bağımsızlık Yolu özel sektörde sendikalaşmanın yüzde 0.5 olduğunu belirtti

Bağımsızlık Yolu özel sektörde sendikalaşmanın yüzde 0.5 olduğunu belirtti
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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu,

özel sektör çalışanlarının sadece binde 5’inin örgütlü olduğunu belirtti.

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Rahvancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, özel sektör çalışanlarının yüzde 0.5’inin örgütlü olduğunu söyledi.

Çalışma hayatının kontrol alına alınması için veriye ihtiyaç duyulduğunu, işe giriş çıkışlarda çipli kart sisteminin zorunlu yapılması gerektiğini kaydeden Rahvancıoğlu, çipli sistemle çalışanın kayıtlı olup olmadığı, kaç saat çalıştığı, ek mesai yapıp yapmadığı, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı gibi bilgilere erişilebileceğini kaydetti.

Rahvancıoğlu, “Bir diğer önerilerinin ise işverenin, kayıt dışı işçi çalıştırdığına dair kanıt varsa, o işçi için bir asgari ücret ceza ödeyeceği, ayrıca bir yıl boyunca da o işçiyi işten çıkaramayacağı bir yapıyı savunduklarını ifade etti” dedi.

Yıllık 14 gün izin sayısının az olduğunu, pek çok işyerinde bunun da verilmediğini savunan Rahvancıoğlu, resmi tatil günlerinin özel sektörde çalışanları için de geçerli olduğunu, ancak bunu takip edecek örgütlenmenin bulunmadığını kaydetti.

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