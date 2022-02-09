Bağımsızlık Yolu: "Polis, sivile bağlanmalı"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, polisin derhal sivile bağlanmasını istedi. Rahvancıoğlu, Kıbrıs Türk halkının hiçbir alanda söz, yetki, karar hakkına sahip olmadığını savunarak, “Halkın iç ve dış güvenliği konularında tamamen seyirci durumundayız” dedi.

Rahvancıoğlu Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi aracılığıyla yayınladığı açıklamada, “Güvenlik sağlama iddiasındaki kurumlar, ya güvenlik sağlama konusunda ciddi bir beceri yoksunluğu içerisindedirler ya da yaşananlardan herhangi bir rahatsızlıkları yoktur” ifadelerine yer verdi.

Her geçen gün daha da yaşanılmaz hal alan düzene mahkum olmadıklarını kaydeden Münür Rahvancıoğlu “Derhal polis sivile bağlanmalıdır. Kumarhaneler ve gece kulüpleri kapatılmalı, muhaceret sistemi başta olmak üzere sınır güvenliği sil baştan elden geçirilerek tamamen yerli bir yapıya kavuşturulmalıdır” görüşünü belirtti.