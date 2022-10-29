Bağımsızlık Yolu: “Taşeron sistemi Anayasaya aykırı bir sistemdir”

Bağımsızlık Yolu, kamuda taşeron sistemine son verilmesi gerektiğini ifade ederek, bu sistemin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Meclis önünde taşeron emekçilerin devam eden eylemi ile ilgili sorulan bir soruya cevap veren Nazlı, derinleşen ekonomik krizde eve ekmek getirmenin daha da zorlaştığını kaydetti. Bu durumda maaşsız ve sigortasız çalışmanın hayal bile edilemeyeceğini, bu çerçevede taşeron emekçilerinin yaşadığı zorluğun vahim ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Nazlı, Anayasaya göre kamuya ilişkin asıl ve sürekli işlerin kamu eliyle yürütülmesi gerekliliğin altını çizdi.

Nazlı, ülkeye dayatıldığını öne sürdüğü sunni-islamlaştırma politikalarını da eleştirerek, bu konuda Türkiye’de yaşanan olumsuz örneklerden ders çıkarılması gerektiğini, örneğin “Külliye” meselesinin birçok boyutunun olduğunu kaydetti.