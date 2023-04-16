Bağımsızlık Yolu: "Türkiye’deki siyasi partilerin çalışmaları, seçim kampanyası ile sınırlı kalmalıdır”

Bağımsızlık Yolu, Türkiye’deki siyasi partilerin Kuzey Kıbrıs’taki çalışmalarının Türkiye’deki seçim kampanya süreci ile sınırlı kalması gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere Türkiye’den çeşitli siyasi partilerin Kuzey Kıbrıs’ta düzenli temsilcilik bulundurduğu ve adanın sorunları yerine Türkiye gündemlerini öne aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bu uygulamanın yasal bir zemini de yoktur. Bağımsızlık Yolu olarak hem CTP’nin Dörtlü Koalisyon Hükümeti hem de UBP’nin çeşitli koalisyon hükümetlerinde bu konunun üzerine ısrarla gittik. Ancak bu hükümetler, Türkiye devletinin tepkisini çekmemek için bu yasa dışılığa sessiz kalmaktadırlar” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Bağımsızlık Yolu Türkiye’deki siyasi partilerin, seçim süreci boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde yapacakları çalışmalarını sadece Türkiye’deki seçim gündemiyle sınırlaması gerektiğini, yani çalışmalarının Kıbrıs’ın kuzeyinde bir siyasal özneleşme niteliğine bürünmemesi gerektiğini; örneğin miting düzenlemek veya eylem ve yürüyüş organize etmek gibi faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini düşünmektedir.” denildi.

“Türkiye sosyalistlerine açık mektup” başlığıyla yayımlanan bildiride, Türkiye’de çok önemli bir seçim sürecine doğru ilerlendiği belirtilerek, seçimlere gerek Sosyalist Güç Birliği İttifakı’nın gerekse de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın parçası olarak katılacak tüm sosyalist örgütlere dayanışma belirtildi.