Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Sosyalist Partisi heyetleri bir araya geldi

Bağımsızlık Yolu (BY) parti temsilcileri ve Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) heyeti, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, güncel politik gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, yerel yönetimler ve doğrudan demokrasi konuları hakkında değerlendirme yapıldı.

Halkın karar alma mekanizmalarında doğrudan söz hakkı olması, yaşam alanlarının şekillendirilmesinde iradeye sahip olması ve güncel sorunların çözümünde halkın iradesinin yansıtılması için gerekli mekanizmalar ve alternatiflerin de irdelendiği görüşmede, partiler arası diyaloğun devam etmesi kararı alındı.