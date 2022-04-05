Bağımsızlık Yolu’ndan pankart tutma eylemi

Bağımsızlık Yolu üyeleri “art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek” amacıyla bu sabah Lefkoşa, Citroen ışıklarında pankart tutma eylemi gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu'nun yaşanan krizi halka kaynak yaratmak için önerisi olan "Ultra Zenginlere Servet Vergisi" yazan pankartın halk tarafından yoğun destekle karşılandığı belirtildi

Açıklamada, elektrik fiyatlarında yaşanan zammın, hükümetin halktan yana değil sermayeden yana tavır almasının, esnaf ve halkın yaşanan ekonomik kriz karşısında fakirleşmesini her geçen gün arttırdığı iddia edildi.