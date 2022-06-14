Bağımsızlık Yolu’ndan velilere çağrı: "Yasal haklarımızı savunmak için gelin bir araya gelelim"

Bağımsızlık Yolu kamusal, ücretsiz eğitim hakkının savunulması için velilere çağrıda bulundu.

Bağımsızlık Yolu, devlet okullarına kayıt sırasında ücret talep edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamada; "Anayasal bir hak olan ücretsiz bilimsel eğitim hakkı her geçen gün çiğneniyor, özel okullara verilen teşviklere hiç dokunulmazken, kamuda 'kayıt parası, kırtasiye parası, kitap parası, temizlik parası' benzeri isimler altında zorunlu eğitim yaşındaki çocukların velilerinden devlet okullarına kayıt sırasında ücret talep ediliyor.

Bu kabul edilemezdir. Anayasal, kamusal, ücretsiz eğitim hakkını ihlal eden bu uygulamaya karşı, yasal haklarımızı savunmak için, gelin bir araya gelelim. 16 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 19:00'da, Mehmet Akif Caddesi, Salahi Çelik Apartmanı, Kat 4, Daire 7, Kumsal, Lefkoşa'da yer alan Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi'nde buluşuyoruz" denildi.