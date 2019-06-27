Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan’da koşulan Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda elde edilen gelir, 3 Temmuz’da düzenlenecek törenle SOS Çocukköyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Grand Pasha Otel’de saat 20.00’de yapılacak etkinlikte, bağış çekleri kurum ve kuruluş yöneticilerine takdim edilecek.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell Girne Yarı Maratonu’na sponsor olan firma temsilcilerinin de katılacağı etkinlikte, dereceye giren koşuculara ödül ve hediyelerinin verileceği belirtildi.