Bağış çekleri  kurum ve kuruluş yöneticilerine takdim edilecek

Bağış çekleri  kurum ve kuruluş yöneticilerine takdim edilecek

Girne Belediyesi ve  Atletizm Federasyonu iş birliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan’da koşulan Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda elde edilen gelir, 3 Temmuz’da düzenlenecek törenle  SOS Çocukköyü Derneği,  Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na  bağışlanacak.

Grand Pasha Otel’de saat 20.00’de yapılacak etkinlikte, bağış çekleri  kurum ve kuruluş yöneticilerine takdim edilecek.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen Turkcell Girne Yarı Maratonu’na sponsor olan firma temsilcilerinin de katılacağı etkinlikte, dereceye giren koşuculara ödül ve hediyelerinin verileceği belirtildi.

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