Bağlıköy şehitleri anıldı

Bağlıköy direnişinde şehit düşenler Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Bağlıköy direnişinin 55’inci yıldönümü kapsamında düzenlenen şehitleri anma töreninde protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehitlik özel defteri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 14. Mekanize Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Bahattin Murat Aksu, 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre törende konuşma yaptı. Töre, Bağlıköy’deki 17 şehidin toprak ve bayrak uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayarak, onlar sayesinde bu toprakların vatan yapıldığını kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türkü’nün her koşulda anavatan Türkiye ile bir ve beraber olduğunu belirterek, vatan yapılan bu topraklardan ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

KKTC’nin Anavatan Türkiye ile yoluna devam edeceğini kaydeden Töre, KKTC’yi yaşatmak içi her türlü mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

KERİMOĞLU

Günün anlam ve önemini beliren konuşmayı Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu yaparak, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini, bu adada şehitler sayesinde var olunduğunu, şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi.

Tören, şehitler için dua okunması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.