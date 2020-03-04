Baharı karşılama konseptiyle "Bazaar" Büyük Anadolu Otelde

7 Mart Cumartesi günü, Girne Büyük Anadolu Hotel ev sahipliğinde Crafts and Vintage Bazaar’ın beşincisi tasarımcıların, üreticilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Baharı karşılama konseptiyle Bazaar bir kez daha el yapımı ürünleri, yiyeceği, kahveyi, vintage kıyafeti, aksesuarları ve tasarım ürünlerini sevenleriyle buluşturuyor.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip etkinliğimizde tasarım, müzik, vintage ve kahveyi sizlerle bir kez daha buluşturuyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız etkinliğimiz 7 Mart 2020 tarihinde, 12.00-16.00 saatleri arasında Girne’de Büyük Anadolu Hotel – Pine Garden’da gerçekleşecektir. Daha önce etkinliklerimizde olduğu gibi yine sizleri sıcacık bir ortamda buluşturacak, çiçekli kıyafetlerimizle baharı hep birlikte karşılayacağız. Görüşmek üzere. ”