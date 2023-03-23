Bahçeli’de ani ölüm

Bahçeli’de sakin Michael Robert Viney (E-78), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mustafa Polat’ın (E-59) yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Sahtekarlıkla para temini

S.R.C.’nin (E-26), Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde bulunan ve gerçekte başka kişilerin ikamet etmekte olduğu evleri kiralayacağı vaadiyle sahte beyanda bulunarak, altı farklı kişiden toplam 6 bin 625 STG ve 4 bin 200 ABD Doları parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Araç içerisinden hırsızlık ve kasti hasar

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bir adet sürüş ehliyeti ile çanta ve içerisinde muhafaza edilen 15 ABD Doları, şirket adına tahsil edilen 17 bin 793 TL nakit para ve 3 adet çek yaprağı çalındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A. (E-42) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araçtan çalmış olduğu paralar haricindeki eşyaları yakarak kasti hasara uğrattığı ayrıca, 1 Mart tarihinde de yine Gazimağusa’da park halinde bulunan başka bir araç içerisinden 2 adet altın bilezik ile 1 adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.