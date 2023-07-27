Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi mezuniyet töreni yapıldı

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ) 2022-23 Yılı Mezuniyet Töreni, dün akşam BAÜ Alayköy Kampüsü’nde yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 25 yıllık tecrübe ve başarının, BAÜ Kıbrıs kampüsünün açılması için ortaya konan gayretlerin sonucu oluşan değerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir iftihar kaynağı olduğunu belirterek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olanların hayat boyu sürecek yolculuklarında, BAÜ’de yaratılan tecrübe, kültürel değer ve eğitim kapasitesinin rehber olacağını dile getirerek, hayat boyu eğitimin sürdüğüne de işaret etti.

Hayatın getirdiği sınavlar karşısında çok çalışarak üretmek gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı, yaratıcı ve çalışkan insanlara dünyanın değişken koşullarında başarı elde edebilmeleri için destek olunması gerektiğini söyledi. Ülkelerine geri döndüklerinde Bahçeşehir ailesinin mezunlarına iletişim kanalları ile desteğini sürdüreceğine inanç belirten Tatar, dürüstlük ile etik değerleri korumanın önemine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngilizce olarak da yaptığı konuşmada, üniversitenin 25 yıl önce İstanbul’da kurulduğu zaman törene Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel ile katıldığını anlattı ve tüm mezunlara başarılar diledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada, Üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli aşamalar kaydettiğini ve bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin mezun olduktan sonra KKTC’nin tanıtılmasında öncülük edeceklerine inandığını dile getiren Töre, gençlerin birer bayrak olduğunu ve bayrağı asla yere düşürmemesi gerektiğini belirtti.

Mezun gençlere fikirlerinde ve düşüncelerinde hür olmalarını ve esareti kabul etmemelerini tavsiye eden Töre, her zaman hümanist olmalarını diledi.

Bazı siyasilerin KKTC’nin başarı öyküsü olmadığını söylemesini eleştiren Töre, konuşmasını “Üniversitelerimiz bir başarı öyküsüdür. Bunun yanında turizm, Ercan Havaalanı, Su Projesi, 20 Temmuz’a kadar verdiğimiz direniş de bir başarı öyküsüdür. Ve neticede KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ilan edilmesi de bir başarı öyküsüdür. Başarılara, Anavatan Türkiye ile birlikte devam edeceğiz” diyerek bitirdi.