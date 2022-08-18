Bakan Altuğra Asya bebeğin tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sorun yaşadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, SMA hastası olan Asya Polatlı’nın tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sorun yaşadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını; Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaştığını, bebeğin sütsüz mamasız kaldığının doğru olmadığını kaydetti.

Altuğra, BRTK'de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak , bakanlığı ile ilgili çalışmaları ve SMA hastası Asya Polatlı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altuğra, “Bebek ihtiyaç duyduğu mamaya düzenli şekilde ulaşıyor, sağlık bakanlığı tarafından mama ve tıbbi malzeme kendisine eksiksiz veriliyor. Bebeğin sütsüz mamasız kaldığı doğru değildir. Dün anneye mama teslim edildi” dedi.

Altuğra, Asya bebeğin mağdur edilmediğini, feryatları hayretle izlediklerini de ifade etti.

-“Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek"

Pandeminin başlamasıyla, ülkede ilaç sıkıntısının daha da hissedildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Altuğra, ihtiyaç duyulan ilaçların ülkeye azar azar geldiğini ve bu ilaç akışının kesinlikle durmadığını söyledi.

Altuğra, “Önümüzdeki hafta içerisinde de ciddi oranda ilaç ülkemize gelecek. Gelmesi de devam edecek. Dünyada genel olarak ham madde konusunda sıkıntı vardır. Türkiye’de ilaç varsa KKTC’de de vardır” diye konuştu.

-“ Sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçlıyoruz "

“Sen gelemezsen biz geliriz” projesiyle ilgili olarak da konuşan Bakan Altuğra, bu projeyle sağlığı vatandaşın ayağına götürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ankara temaslarına da değinen Altuğra, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mobil Sağlık Aracı talebinde bulunduklarını ve aracın bu yıl içerisinde ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Girne Hastanesi’yle ilgili ihale sürecinin başladığını ve yetkililerle bire bir konuşarak süreci hızlandırdığını söyleyen Bakan Altuğra, “2023 yılında hastaneyi Girne ilçesine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Altuğra, Lefkoşa’ya inşa edilecek olan 500 yataklı hastanenin uluslararası ihaleye çıkıldıktan sonra temelinin bu yıl atılmasının planlandığını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de hizmete girmesinin mali protokolde yer aldığını anımsatan Altuğra, “Protokolde ivedi olan hastane Girne hastanesidir çünkü nüfus artışından dolayı hastane hizmet verme konusunda yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.