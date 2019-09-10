Bakan Amcaoğlu, Çavuşoğlu ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Görüşmede, ekonomik ve mali işbirliği protokolü ve buna bağlı kaynak akışlarıyla ilgili çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.

İki ülke ilişkileri adına yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların önemli olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Amcaoğlu, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ortaya koyduğu iradenin önemine değindi.