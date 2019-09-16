Bakan Amcaoğlu, KITSAB heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Erkan Kilim başkanlığındaki Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta bugün gerçekleşen kabulde Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur’da hazır bulundu.

Kabulde sektörün çalışmaları, sorun ve beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, turizmi önemsediğini, turizm ve yükseköğrenimin ülke ekonomisinde etkin rol oynadığını, ülkenin lokomotif sektörü olduğunu vurguladı.

Bu anlamda turizm sektörünün daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşması için tüm paydaşların bir arada kısa, orta ve uzun vadede çalışma ortaya koymak zorunda olduğunu söyledi.

KİLİM:

KITSAB Başkanı Erkan Kilim ise yeni dönem çalışmaları hakkında bakana bilgi aktarırken, ‘ödenmeyen teşvikler, 2020-21 teşviklerinin programlanması ve kredi kartları ile ilgili maliyetlerin düşürülmesi’ konularında Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu bilgilendirerek, destek talebinde bulundu.