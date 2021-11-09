Bakan Amcaoğlu’ndan Ada Kent Üniversitesi’ne övgü

Ada Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Polikliniği düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törenden önce 1. ve 2. Sınıf öğrencileri de beyaz önlüklerini giydi.

Üniversitede düzenlenen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Asbaşkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Ada Kent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sami Çakmak, YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı, Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAKAN AMCAOĞLU’NDAN TEBRİK

Törende bir konuşma yapan Bakan Amcaoğlu, yüksek öğretimin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Üniversitelerin ülkenin kalkınmasına büyük katkısı olduğunu ifade eden Amcaoğlu, ülkeden mezun olan öğrencilerin de fahri bir temsilci olduğunu ifade etti. ‘’Siz değerli gençleri gördükçe gururlanıyorum. Sizler bizlerin de evlatlarısınız’’ diye öğrencilere seslenen Amcaoğlu, Ada Kent Üniversitesi’nin Diş Polikliniği’nin de mükemmel bir eser olduğunu belirtti.

9 MİLYON ÖĞRENCİ VAR

UBP Milletvekili Özdemir Berova da dünyada 9 milyon öğrenci bulunduğunu kaydetti. Ülkedeki öğrenci sayısını artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Berova, ‘’Beyaz önlüğü giydikten sonra artık zorlu bir süreç başlıyor. Mezuniyetle birlikte günün sonunda halka verilen hizmet çok önemlidir’’ dedi.

İNSANLIK TARİHİ İLE AYNIAda Kent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise, insanlık tarihi ile tıp tarihinin aynı olduğunu ifade etti. ‘’İnsanlık var olduğu sürece hekimlik vardı, hep saygın bir meslek oldu’’ şeklinde konuşan Emiroğlu, ‘’Bu yüzden, hem bizim ülkemizde, hem de dünyada hekimlik ve sağlık mensubu olmak için üniversitelere giriş zordur’’ dedi. KKTC’de okumanın kolay olmadığını, ülkenin çalışkan öğrencileri barındırdığını ifade eden Emiroğlu, beyaz önlüğün sağlıkçı olmanın ilk adımı olduğunu söyledi. Emiroğlu şöyle devam etti:

BEYAZ ÖNLÜK DÜRÜSTLÜKTÜR

‘’ 1-Beyaz önlük; Güvenilir, saflık, temizlik, dürüstlük demettir. Hekimler, sağlık çalışanları dürüst ve güvenilir olmak zorundadır. 2-B.önlük çalışkanlığı temsil eder. Önlüğün kırışıklığı, kan lekesi hekimin gururudur. 3-Fedakarlıktır. Sizler için çalışmanın saati olmayacaktır.24 saat insanların sağlığı için hazır olacaksınız. Beyaz önlük, kendi çocuğundan, ailesinden fedakarlık yapıp başka çocukların sağlığı, başka ailelerin mutluluğu için çalışmaktır. 4-Gururdur. Beyaz önlük annenin -babanın gözlerindeki gurur bakışıdır. Hastaların duasıdır.’’

SAĞLIKTA ÖNEMLİ NOKTA

Emiroğlu’nun ‘Kaliteli insan yetiştirmek’ sözü ile sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru da, üniversitenin güven veren bir hizmet anlayışı ile yollarına devam ettiklerini söyledi. Sözdoğru, ‘’Sağlık alanında önemli bir noktaya doğru ilerliyoruz’’ dedi.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu da, Ada Kent’in bir kent üniversitesi olarak planlandığını ifade etti. Üniversitenin giderek büyüdüğünü ifade eden Harutoğlu öğrencilere, ‘’Okurken bir şeyler öğrenmeye çalışın. Hocalarınızı iyi dinleyin’’ diye seslendi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Asbaşkanı Dr. Dt. Ahmet Özant ise, öğrencilerin yıllarca hayali kurulan bir mesleğe adım attıklarını ifade etti. Özant, ‘’Öğrencilerimize başarılı bir meslek hayatı diliyorum’’ dedi.