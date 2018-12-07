Bakan Atakan'ı istifaya çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Girne-Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili siyasi otoriteyi sorumluluk almaya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı da istifaya çağırdı.

Sonüstün konuyla ilgili açıklamasında, “Sadece üzüntülerinizi belirtmeniz veya halka kırbaç sallamanız yetmiyor. Yaşananlardan, doğanın yok edilmesi karşısında gerekli tedbirleri almayan, bir yolu 10 ayda eksik ve aksak yapan siyasi anlayış sorumludur” görüşünü savundu.

Salih Sonüstün, ülkeyi kapsayacak imar planının ve önleyici tedbir olarak emirnamelerin hemen hayata geçirilmesini de talep etti