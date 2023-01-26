Bakan Ataoğlu fabrikaların kapatılacağı algısı yaratmanın doğru olmadığını belirtti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yapılan düzenlemeyle sadece saplı plastik torbaların kullanımının yasaklandığını, fabrikaların kapanacağı algısının yaratılmasının doğru olmadığını belirtti.

Ataoğlu, son günlerde basında çıkan haberlerde sanki fabrikaların kapatılacağı algısı yaratıldığını, sadece saplı plastik poşetlerin kullanımına yasak getirildiğini, 15 mikrondan ince sapsız plastik torbaların kullanımına devem edileceğini, dolayısıyla, yurt içi ve yurt dışı üretimlerin devam edeceğini vurguladı.

Ülkede üretim yapan fabrikaların üretiminin sadece iç piyasa olmadığını anlatan Ataoğlu, iç piyasa için 15 mikrondan ince sapsız manav poşetleri ile her boy çöp poşetleri üretilebileceğini, yurt dışına ihraç edilmek için üretilen tüm naylon poşet ürünlerine ise herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

“Mikroplastik yediğimiz ürünlere karışıyor”

Deniz canlılarının ve doğadaki canlıların çoğunda mikroplastik kalıntılarının bulunduğunu ve bu durumun sebzeler dahil her alanda karşılarına çıkmaya başladığını da söyleyen Ataoğlu, Avrupa’da yapılan bir çok araştırmayı takip ettiklerini, plastiğin insan sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti