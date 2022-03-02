Bakan Atun'dan Vergi Dairesi personeli Nilsev Akalınlı için taziye mesajı

Maliye Bakanı Sunat Atun, görevinin başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hakkın rahmetine kavuşan Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin sevilen personellerinden Nilsev Akalınlı için taziye mesajı yayınladı.

Atun, mesajında şunları söyledi: “Çok değerli bir mesai arkadaşımız ve personelimiz olan sayın Nilsev Akalınlı’ın görev başında geçirmiş olduğu ani rahatsızlık neticesinde vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulundum.

Çevresinde ve çalışma hayatında sevilen, ülkemize kamu görevinde uzun yıllar hizmetlerde bulunmuş, ciddiyeti, disiplini ve dürüstlüğü ile bilinen Nilsev Akalınlı’ya Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun'