Bakan Berova, Özgür İş İnsanları Derneği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Özgür İş İnsanları Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berova, Özgür İş İnsanları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Herkesin ortak hedefinin, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunun altını çizen Bakan Berova, ülkenin kalkınması ve istihdamın artması için özel sektörün de teşvik edilerek desteklenmesi gerektiğini belirtti.

2024 bütçesini Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini, gelecek hafta Meclis’te görüşmelerin başlayacağını da kaydeden Maliye Bakanı Berova, 2023 yılı bütçesinin yaklaşık iki katı bir bütçe hacmine ulaşdığını, dolayısıyla gelirlerin artırılması, giderler açısından da sıkı bir bütçe disiplini ile 2024 yılını geçirmek zorunda olduklarını belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova şöyle devam etti:

“Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, ardından yanı başımızda yaşanan İsrail’in Filistin Halkı’na zulmü. Dünyada ve bölgemizde yaşananlar elbette ki başta enerji olmak üzere tüm metalarda bir artışa neden oluyor. Bunun karşılığı da ülkede enflasyon olarak önümüze geliyor. Enflasyon içerisinde mali politikaları oluşturmak güç olsa da, halkın bizden beklentileri var. Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, hem halkın bu enflasyon altında ezilmemesi, hem de iş insanlarımızın ülkeye yatırım yapmasına devam etmesi için iradeli bir duruş sergiliyor. Bizlerde buna bağlı olarak, elimizden gelen tüm gayretle onun gösterdiği hedefler doğrultusunda hem ekonomik, hem de icra politikalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz ama bundan imtina etmiyoruz. Bu çetrefilli dönemi aşabileceğimize yürekten inanıyoruz

- Avcı

Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı da konuşmasında, Bakan Berova’ya yeni görevinde başarılar diledi, iş insanlarının yaşadığı sıkıntıları paylaştı.

Avcı “Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Yetkililerden de iş insanlarımızın sorunlarına duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.